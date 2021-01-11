كورونا تمنع عادل إمام من وداع صديقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حالة من الحزن الشديد سيطرت على الفنان عادل إمام بسبب فقدانه صديقه الفنان هادي الجيار، والذي لم يستطع توديعه بسبب ظروف فيروس كورونا، حيث اشتركا معاً في بدايتهما خلال مسرحية “مدرسة المشاغبين” وآخر أعمالهما “فلانتينو”.

واكتفى إمام بنعي الجيار عبر حسابه على “فيسبوك” حيث كتب قائلاً: “البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار.. ‎خالص العزاء للأسرة الكريمة”، بجانب صورة تجمعهما معاً من كواليس مسلسل “فالنتينو” والذي كان آخر أعمال هادي الجيار بمشاركة الفنان الكبير عادل إمام الذي عُرض في دراما رمضان الماضي.

مصدر مقرب من الفنان عادل إمام أكد أنه من وقت جائحة كورونا والزعيم مبتعد تماماً عن أي تجمعات وفضل التواجد في المنزل مع أسرته متخذا جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأضاف أن إمام حزن بشكل شديد على وفاة السيناريست الراحل وحيد حامد، حيث جمعهما عدد من الأعمال الفنية المميزة لكنه أيضاً لم يستطع المشاركة في تشييع جثمان صديقه بسبب فيروس كورونا واتباعه هذه الفترة جميع الإجراءات الاحترازية، ذلك بسبب تعرض “الزعيم” لعدد من الأزمات الصحية أثناء تصويره مسلسل “فلانتينو”، ما اضطره لتوقيف التصوير أكثر من مرة لحين تماثله للشفاء، ففضل الاختفاء الفترة الحالية، ويقضي جميع وقته الفترة الحالية مع أولاده وأحفاده فقط.