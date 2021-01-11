بسبب المعجبين.. تغريم جان يمان 400 يورو في إيطاليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: وصل الممثل التركي جان يمان إلى إيطاليا مساء أمس، من أجل تصوير إعلان تجاري لإحدى ماركات المكرونة هناك. وتجمهر معجبوه في المطار لاستقباله والتقاط الصور معه، مما تسبّب بازدحام وتجمّعات وسط تفشّي وباء كورونا، وتم تغريمه مبلغَ 400 يورو بسبب مخالفة التعليمات الوقائية.

يمان وفور وصوله الى الفندق، تلقّى مئات الهدايا من معجبيه هناك، ونشر صوراً له وسط الهدايا، شاكراً معجبيه على محبّتهم.

يُذكر أنّ يمان سيشارك في مسلسل إيطالي، يؤدّي فيه دور القرصان الشهير ساندوكان.