ابن طلال مداح يثير موجة غضب بردوده غير اللائقة والجمهور يعلق: “نسي يربيك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أحدث عبدالله مداح، إبن الفنان السعودي طلال مداح، ضجة كبيرة وموجة غضب على مواقع التواصل بسبب ردوده التي اعتبرت غير لائقة على بعض المتابعين على حسابه الخاص على موقع “تويتر”.

وفي هذا السياق كتب في إحدى تغريداته: “لما يا زبالة يا ابن الزبالة ربنا يفتحك لك مفاتيح خلقه. تعال وتفلسف ليه أنا ولد طلال وانت ولد زبالة ولا أي إبليس خلقه ربنا”.

وهو ما دفع عدداً كبيراً من المتابعين إلى مهاجمته ومما كتبه هؤلاء: “الله يرحمه واضح إنه انشغل بالفن ونسي يربي” و”لسان حال طلال مداح أنا راجع أربيك” و”الله يرحمه أفنى حياته بالفن ونسى يربيك” و”ليت المرحوم برك عليك قبل لا يموت” و”غلطة طلال الله يرحمه الوحيدة إنه جابك”.

ولم يتردد في الرد في وقت لاحق: “قال خل الكلب ينبح لا توايق القوافل ماشية وانت تحمل قلت ما يمنع نوقفها دقايق وأنزل أأدب كذا واحد وأكمل ههه إهداء النفسيات من شخص عزيز”.

كما غرّد: “كذا سؤال غريبة جداً تجيني بالخاص وبالبرامج الثانية “انت ليه ما تنزل دعاء ولا تغريدات ادعية للمرحوم؟” أولاً: مو شغلك و لا تدري عنّي شي ثانياً: ما أحتاجك توصيني بالدعاء لوالدي. ثالثاً: الدعاء للنفاق ما أحتاجه هذا بيني و بين ربي. رابعاً إبن أمه اللي يتدخل في شي خاص بس بلوك”.