حسن الرداد يودع والدته بحزن ويتلقى العزاء بقبضة اليد والمعقم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لم يتمكن الفنان حسن الرداد من منع نفسه من البكاء والإنهيار خلال تشييع جثمان والدته الأحد، من ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمدينة دمياط مسقط رأسه، وسط مشاركة بعض أهالي المحافظة.

واستقبل الرداد العزاء في والدته أمام مقابر أسرته، وسط اجراءات قاسية وصوت إمام المسجد وهو يؤكد على أهمية التباعد والالتزام أثناء أداء الجنازة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وظهر النجم المصري وهو يحمل نعش والدته على كتفه ودون مصافحة المعزين، واكتفى على استخدام قبضة يده في تلقي العزاء وبحضور شاب بالقرب من الرداد يحرص على تعقيم يد الأخير بالكحول كلما صافحه أحد.

وشارك في التشييع والعزاء زوجته ايمي سمير غانم وشقيقتها دنيا والإعلامي رامي رضوان والفنان محمد لطفي، وعدد من نجوم الفن والمسرح، وسط حضور أمني مكثف.