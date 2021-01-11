بالصور – فنان سوري يتعرض للتنمر بعد تجميل أنفه.. شاهدوا كم تغير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة حديثة للفنان السوري أحمد الأحمد أثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين. وفيها ظهر بإطلالة مختلفة حيث تبين أنه قام بتعديل شكل أنفه من خلال خضوعه لعملية تجميل.

وبدا أن الصورة التقطت خلال تصوير مشهد من مسلسل يرتقب عرضه في رمضان المقبل (2021) ويؤدي فيه شخصية رجل يدعى سعيد.

وانقسم المتابعون بين من تنمروا عليه ورأوا أنه أصبح أقل رجولة على حد تعبيرهم ومن رأوا أن الشكل الجديد يليق به ومن اعتبروا أن شكله الأساسي كان طبيعياً وعفوياً أكثر. إلا أن الكثيرين أجمعوا على إبداء إعجابهم بموهبته.

وجاء في التعليقات على أحد تلك الحسابات: “أنفه كان عاطيه شخصية ورجولة وكاريزما أكثر أمام الكاميرا” و”له كامل الحرية في اختيار الشكل المناسب والمريح له نفسياً طالما لم يغير شكله للأسوء” و”برأيي قبل كان له ملامح مميزة وله كاريزما ولكن يبقى ممثل مبدع والحكم بعد مشاهدته بعمله وشكله الجديد” و”ع فكرة مو متغير شي غير شايل العضمه للأنف والتغير الأكبر هو بسبب اللحية وأكيد كلكم شفتو صور الفنانين بي لحية وبلا لحية. بكل الأحوال هو فنان رائع” و” كان شكله رجولي أكثر”.