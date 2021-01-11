هل تتلقى ليلى عبد اللطيف المال مقابل التوقعات الجيدة للفنانين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بدأت المواجهة بين الفنانة اللبنانية قمر وخبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف مؤخراً. وجاء هذا على خلفية اتهام الأولى للثانية بتقاضي الأموال مقابل التوقعات الجيدة وذلك خلال حلولها في وقت سابق ضيفة على برنامج “مع تمام” الذي يعرض على شاشة قناة “الجديد” اللبنانية.

وأثارت قمر الانتباه بالقول إن ليلى تقاضت منها مبلغاً بعدما توقعت لها مواجهة مصير الفنانة الراحلة سوزان تميم. وهو ما دفع الأخيرة إلى الرد من خلال بيان صدر عن مكتبها الإعلامي وأشارت فيه إلى أنها لم تتوقع يوماً بشكل شخصي وبالإسم لأي من الفنانين اللبنانيين أو لغيرهم خصوصاً في ما يتعلق بالمرض أو الموت.

وأضافت أنها لا تتقاضى أي مقابل مادي، مؤكدة أنها ستأخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال لم يكن اتهام قمر مرفقاً بالاثباتات والدلائل.

وأحدث تصريح قمر ضجة كبيرة على المواقع حيث تناقله عدد من الحسابات البارزة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وانقسم المتابعون بين من دافعوا عن الفنانة واعتبروا أنها على حق ومن أشاروا إلى العكس.