الجمهور يختار نادين نجيم في استفتاء “النجم الأكثر تأثيرًا” لعام 2020

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تصدرت النجمة اللبنانية نادين نجيم استفتاءً شعبيًا، أجرته مجلة “زهرة الخليج”، لتحديد النجم الأكثر تأثيرًا لدى الجمهور خلال العام 2020.

وجاءت نادين نجيم في المرتبة الأولى بأكثر من 25.5% من إجمالي عدد الأصوات التي شاركت في الإستفتاء.

أمّا المرتبة الثانية فكانت من نصيب الممثلة المصرية دينا الشربيني (15.7%) والمرتبة الثالثة لأسيل عمران (13.6%)، في حين جاءت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في المرتبة الرابعة (12.2%) والنجم اللبناني راغب علامة في المرتبة الخامسة (8.2%).

وتحظى نادين نجيم، بشعبية واسعة في الوطن العربي، كما تحصد منشوراتها في مواقع التواصل الإجتماعي تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.

في سياق منفصل، تعيش نجيم، خلال الفترة الحالية، حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في بطولة مسلسل درامي جديد بعنوان “صالون زهرة” وتجتمع من خلاله مع الممثل السوري معتصم النهار من جديد بعد النجاح بينهما في “خمسة ونص”.

ويُشار إلى أن مسلسل “صالون زهرة” من 15 حلقة، حيث تلعب نجيم شخصية زهرة، وتدور أحداث العمل حول حكاية درامية في إطار “لايت كوميدي”.