ابن ميريام فارس يفاجئها ويتدخل خلال تسجيلها فيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: مع تفشي فيروس كورونا في لبنان بشكل كبير، حرصت النجمة اللبنانية ميريام فارس على أن توجه نصيحة لجمهورها ومتابعيها تحثهم فيها على الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج والاختلاط بالآخرين لتفادي الإصابة.

ونشرت ميريام فيديو عبر حسابها في انستغرام قالت فيه: “بليز خليكم بالبيت، إذا مش كرمالكم كرمال أهلكم”، لتفاجأ ميريام بتدخل ابنها جايدن الذي قال: “ماما وبابا” وكأنه أراد أن يلفت انتباه الناس إلى صحة الأهل، ونظرت ميريام نظرة فخر إلى ابنها ورددت وراءه “نعم ماما وبابا”.

وكانت ميريام فارس قد كشفت عن أنها لم تخرج من منزلها والتزمت بالحجر الصحي منذ بدء أزمة فيروس كورونا بداية عام 2020.

وفي أكتوبر الماضي، رزقت النجمة اللبنانية بطفلها الثاني “دايف” من زوجها رجل الأعمال داني متري، لتصبح أماً للمرة الثانية، وشكل خبر ولادة ميريام مفاجأة سارة لجمهورها ومحبيها وخاصة أنها قد أخفت خبر حملها طيلة الفترة الماضية.

وأعلنت ميريام عن الأمر بصورة ليدها وهي تمسك بيد مولودها الجديد، نشرتها عبر حسابها في انستغرام، وعلقت عليها بالقول: “صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمر عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني”.