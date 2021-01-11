تيم حسن أفضل ممثل لعام 2020.. والجمهور يختار “الهيبة الرّد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد منافسة شرسة استمرت حتى اللحظات الأخيرة للتصويت، حصل النجم السوري تيم حسن على المركز الأوّل في استفتاء “زهرة الخليج” كأفضل ممثل لعام 2020.

وفاز تيم حسن بالمركز الأوّل بنسبة 25.6% من إجمالي عدد الأصوات التي شاركت في الإستفتاء، نظرًا لأدائه في مسلسل “الهيبة الرّد” الذي عرض مؤخرًا عبر عدد من الشاشات العربية.

وتنافس على اللقب 4 نجوم آخرين، الممثل المصري محمد رمضان وجاء في المركز الثاني (10.3%)، ومكسيم خليل الذي احتلّ المركز الثالث (10.3%)، الممثل السوري باسل خياط وحصل على المركز الرابع (6.6%) والنجم السوري محمود نصر وجاء في المركز الخامس (6.4%).

هذا وفاز مسلسل “الهيبة الرّد” في الاستفتاء نفسه عن فئة أفضل مسلسل عربي لعام 2020 بأكثر من 26.9% من إجمال عدد الأصوات التي شاركت في الإستفتاء.

ويأتي تصدّر تيم حسن واحتلاله المركز الأوّل، نظرًا لأدائه الذي حطم المقاييس في مسلسل “الهيبة الرّد” بدور جبل شيخ الجبل. ولاقت شخصية “جبل” قبولًا جماهيريًا كبيرًا أثناء عرض المسلسل على أكثر من فضائية عربية، وشارك في البطولة الممثل اللبناني عادل كرم، والفنانة القديرة منى واصف.