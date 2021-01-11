أمير كرارة يكشف نتيجة مسحة كورونا الثالثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري أمير كرارة، الإثنين، تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعدما تبين سلبية المسحة الثالثة التي أجراها.

وكتب كرارة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام": "الحمد لله.. فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا.. المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض".





وكان النجم المصري أعلن إصابته بمرض "كوفيد- 19" نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكتب حينها: "عملت مسحة تاني النهارده وطلع عندي كورونا.. ويا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله.. ادعولي بالشفا".





ويشارك كرارة في مسلسل "نسل الأغراب" أحد أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية المصرية في رمضان المقبل، ويضم باقة من النجوم على رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ودياب وفردوس عبدالحميد ونجلاء بدر وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش وأحمد فهيم وإنجي المقدم ومحمد مهران.