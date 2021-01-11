HBO تعيد إحياء "الجنس والمدينة".. مغامرة 3 نساء في الخمسين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحضّر HBO لموسم جديد من مسلسل "الجنس والمدينة" Sex and the City ستعرضه على خدمتها للبث التدفقي "إتش بي أو ماكس".

وأعلنت شبكة البث التدفقي، في بيان، أن الموسم الجديد من المسلسل سيضم نجوم العمل أنفسهم باستثناء الممثلة كيم كاترال.



وأشارت "إتش بي أو" إلى أن هذا الموسم الذي يحمل عنوان "أند جاست لايك ذات"، مؤلف من 10 حلقات من بطولة الممثلات سارة جيسيكا باركر وسينتيا نيكسون وكريستين ديفيس.

وستحتفظ سارة جيسيكا باركر بشخصية "كاري برادشو" وهي أيضا راوية القصة في العمل، فيما تؤدي سينتيا نيكسون وكريستين ديفيس دور صديقتيها المقربتين "المحامية ميرندا هوبس" و"تاجرة الأعمال الفنية شارلوت يورك".

ولم يأت بيان "إتش بي أو" على ذكر كيم كاترال التي كانت تجسد شخصية "سامنتا جونز" المرأة العصرية العاملة في قطاع الإعلانات، من دون توضيح سبب غيابها عن الجزء الجديد.

ويتبع المسلسل بجزئه الجديد حياة 3 صديقات مع مغامراتهن العاطفية وهنّ في الخمسينات من العمر.

ولم يُحدَّد تاريخ بدء عرض المسلسل، لكن من المقرر تصوير المشاهد الأولى نهاية الربيع في نيويورك.

ونشرت سارة جيسيكا باركر، المشاركة في إنتاج العمل مع سينتيا نيكسون وكريستين ديفيس ومايكل باتريك كينج، عبر صفحتها على "أنستقرام" مقطعا ترويجيا للمسلسل.

ويضم المقطع القصير توليفة مشاهد لمواقع معروفة من الحياة اليومية لسكان نيويورك، تتخللها لقطات تظهر كتابة عبارتي "أند جاست لايك ذات" (هكذا فقط) و"ذي ستوري كونتينيوز" (للقصة تتمة) على شاشة كمبيوتر. كما يُسمع صوت الممثلة مرافقا هذه الصور.

ويستند مسلسل "سكس أند ذي سيتي" الذي يحمل توقيع المنتج دارن ستار، إلى كتاب يحمل العنوان عينه لكانديس بوشنل صدر في 1997.

وبدأ عرض الموسم الأول في 1998 واستمر بعدها 10 مواسم.