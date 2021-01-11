فيديو.. علي حميدة يبكي ويروي أزمته مع الفقر والمرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المطرب المصري علي حميدة مؤدي أغنية "لولاكي" الشهيرة إنه يعاني من بعض الأزمات الصحية، ولكن إمكانياته المادية لا تسمح بتحمل العلاج.

وأضاف علي حميدة في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر": "أعاني من حصوة في المرارة، ومشاكل في القولون، وإمكانياتي لا تسمح بتدبير نفقات علاجي، لأني دفعت 13 مليون جنيه للضرائب وهي الممتلكات التي حصلوا عليها".

وتابع: "أنا بتابع مع بعض الأطباء في الإسكندرية، لأني اضطررت أروح بلدي مطروح عشان أبقى جنب أهلي، والمفروض التقرير النهائي لحالتي الصحية يطلع بكرة، ومحتاج أتعالج لكن إمكانياتي لا تسمح".





وقال عمرو أديب خلال الحلقة إنه تلقى اتصالا من أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر، وأكد أن النقابة واتحاد النقابات سيتكفل بعلاج علي حميدة وسيتم التواصل معه لنقله لأحد المستشفيات، وهذا ما جعل علي حميدة يبكي على الهواء.



