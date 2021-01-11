شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يعلن تعافيه من فيروس كورونا: "الحمد لله المسحة سلبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أمير كرارة تعافيه من فيروس كورونا بعد سلبية المسحة الطبية الخاصة به، وكتب أمير عبر حسابه بموقع انستجرام: "الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض"، وذلك بعد إعلانه إصابته نهاية شهر ديسمبر الماضى، حيث كتب وقتها عبر حسابه بموقع انستجرام: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا".



امير كرارة

يذكرأن أمير كرارة أجل تصوير حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين" فى موسمه الجديد بعد ما شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل، وكذلك قلة عدد ساعات النوم لذلك طلب إلغاء تصوير حلقة البرنامج وتأجيلها.

يشارك أمير كرارة فى مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.