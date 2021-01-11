أحمد السقا ينعى هادي الجيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أحمد السقا، الفنان الكبير هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد 10 يناير، عن عمر يناهز 71 عاما.

نشر "السقا" صورا مجمعة للراحل هادي الجيار، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق:" ‏اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم منزله، اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله و ذرية خيراً من ذريته و زوجاً خيراً من زوجه".

يُذكر أن الفنان الراحل ولد عام 1949 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم أكثر من 200 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها: مدرسة المشاغبين، ومازال النيل يجري، أنا وانت وبابا في المشمش، الضوء الشارد، امرأة من الصعيد، سلسال الدم، حق ميت، عوالم خفية، العصيان، احترس من عصابة النساء، درب الجدعان وغيرها من الأعمال الفنية البارزة