"ربنا يصبرك".. مصطفى قمر يعزي حسن الرداد في وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدم الفنان مصطفى قمر، واجب العزاء للفنان حسن الرداد في وفاة والدته، التي توفيت قبل ساعات.

نشر "قمر" صورة للرداد ووالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ربنا يصبرك يا حسن يا أخويا الغالي البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون ادعو لها بالرحمة".

أعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته السيدة فادية الرداد، مساء السبت الماضي.

ونشر الرداد، صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد".

أضاف: "مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".