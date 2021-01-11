الليلة.. إفتتاح مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - تفتتح اليوم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية مسرح قصر الثقافة بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد.

ومن المقررر ان يرافقهما الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والمحاسب عمرو البسيونى رئيس الادارة المركزية للشئون المالية.

بالإضافة إلى والفنان احمد الشافعى رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية وامل

عبد الله رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى وابتسام فريد مدير عام الاقليم والمشرف على فرع ثقافة الاسماعيلية.

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قال المهندس عماد بيومي، المشرف على المشروع، ان أعمال صيانة ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بدات أوائل

فبراير من العام الماضي، وكان من المقرر اعادة تشغيله في بداية أبريل تعذر ذلك بسبب جائحة كورونا وكانت اعمال التطوير ورفع الكفاءة.

وتابع : "قد شملت إحلالاً شاملاً لمنظومة التكييف المركزي، منظومة الحماية المدنية والإطفاء، سقف المسرح الداخلي والسطح الخارجي، المقاعد والارضيات، إضاءة صالة المسرح، الخدمات داخل الصالة، بهو المسرح".

وأضاف : "كما تم عمل صيانة لأجهزة الإضاءة والصوت وخشبة المسرح، وشاشة السينما، وتجديد ستائر المسرح، فضلاً عن عمل الصيانة اللازمة للوحة مدخل المسرح.