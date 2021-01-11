شكرا لقرائتكم تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد ملف الثنائي رحاب الجمل وباسم سمرة، تطورات جديدة بعد الاتهامات المتبادلة بينهما، والتي دفعت نقابة الممثلين لاتخاذ قرار فوري بإيقاف الثنائي.

واتخذ نقيب المهن التمثيلية المصري، أشرف زكي، قرارا جديدا بشأن الفنانين الموقوفين عن العمل. وقال زكي في تصريحات صحافية، إن "الثنائي سمرة والجمل قاما بزيارة مفاجئة له بمنزله، عقب عودته من جنازة الراحل هادي الجيار، وتم عقد جلسة صلح بينهما".

وأكد نقيب المهن التمثيلية المصري، انتهاء وتسوية الخلافات بين باسم سمرة ورحاب الجمل، وفقا لصحيفة "الشروق". وأفاد زكي بأنه سيتم حفظ التحقيق الذي تم فتحه يوم السبت، كما سيتم إلغاء قرار إيقافهما عن مزاولة المهنة في مصر وخارجها، وأن فيلم "ديك العياط" سيكتمل بوجود الثنائي.

أشرف زكي

وكان نقيب الممثلين في مصر، قرر مساء السبت، إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل، عن مزاولة المهنة، بعد الاتهامات المتبادلة بينهما.

منشور مثير جدل

وشددت الفنانة المصرية على كونها ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام من أجل الحصول على حقها، وستعفي زملاءها من الشهادة ضد باسم سمرة، خاصة أن تفريغ الكاميرات الخاصة بالمراقبة سيكون كافيا.

إلا أن رحاب لم تذكر اسم سمرة في منشورها المثير للجدل، وتابعت حديثها بأن هذا الفنان السكران تواجد، الجمعة الماضية، في بروفة تصوير أحد الأفلام التي تشارك فيها ولم يكن في وعيه، وأصر على أن يقوم بتناول مخدر الحشيش خلال تواجد فريق العمل، وهو ما رفضوه، فما كان منه إلا التعدي عليهم لفظيا والاشتباك معهم في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

وشددت الفنانة المصرية على كونها ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام من أجل الحصول على حقها، وستعفي زملاءها من الشهادة ضد باسم سمرة، خاصة أن تفريغ الكاميرات الخاصة بالمراقبة سيكون كافيا.

فيما رد الفنان باسم سمرة عن واقعة الفنانة رحاب الجمل، قائلا: "الموضوع أتفه من كده وأبسط من كده.. الفنانة اللي قالت الكلام ده كان عندها سفر قبل يوم 14 وعاوزة تخلص الفيلم.. وبحاول أقولها استنى شوية يومين 3 وبعد كده سافري.. لأن فيه تظبيط في الفيلم وكده وقالت بعد كده خلاص بعتذر.. وقلت للمخرج خلاص نجيب واحدة تانية".

ولم تمض دقائق حتى حذفت رحاب الجمل منشورها دون أن توضح الأسباب، إلا أنه كان قد انتشر بالفعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبات معروفا من تقصده بهذه الكلمات حتى وإن لم تسمه صراحة.

وبعدها نشرت رحاب منشورا آخر وجهت فيه الشكر لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي الذي وعدها بالتدخل في الأزمة، والتحقيق فيما جرى، لتشدد على ثقتها في نقابتها التي ستعيد الحق لأصحابه.