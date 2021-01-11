شكرا لقرائتكم خبر عن السيد بدير ..من الطب البيطري للسينما والمسرح والموساد قتل ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - درس الفنان الشامل السيد بدير الطب البيطري ولكنه لم يحب العمل فيه واتجه للسينما وكانت أولى تجاربه عام 1944 في فيلم "وحيدة"، ليتبعه بعدد من الأفلام منها "الماضي المجهول"، و"السوق السوداء".

السيد بدير من مواليد 11 يناير عام 1915 ويعرفه أهل الفن بلقب "الفنان الشامل"، فعمل في الترجمة، والإخراج بالإذاعة وقدم إرثا فنيا كمؤلف ومخرج لا يقل عن أدواره السينمائية التى كان أشهرها دور "عبد الموجود ابن كبير الرحيمية قبلى"، خصوصًا في فيلم "ابن ذوات" أمام إسماعيل ياسين، وعمر الجيزاوي، وعبدالسلام النابلسي.

تزوج السيد بدير، من إحدى قريباته، وأنجب منها 3 أبناء، أشهرهم ابنه عالم الفضاء والأقمار الصناعية الكبير سعيد بدير، والذي توفي عام 1989 قيل وقتها أنه تعرض للاغتيال من قبل الموساد الإسرائيلي وذلك بعد وفاة السيد بدير بـ3 أعوام.

كما تزوج الفنانة شريفة فاضل، وأنجب منها ولدا استشهد في حرب أكتوبر 1973، الأمر الذي أصابه بالحزن الشديد، وساهم في تدهور حالته الصحية، وغنّت "فاضل" وقتها "ابني حبيبي يانور عيني.. بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعًا ما أنا أم البطل".

كتب وأخرج للإذاعة حوالي ثلاثة آلاف تمثيلية ومسلسل ، وأنتج وألف وأخرج للمسرح حوالي 400 مسرحية إلى جانب المسلسلات ، ومن أشهر أعماله "جعلوني مجرمًا، شباب امرأة، رصيف نمرة 5، حميدو، سكر هانم، أم رتيبة"، وكان آخر فيلم شارك فيه بالتمثيل عام 1980 وهو فيلم «عمل إيه الحب في بابا» وتوفى في 30 أغسطس 1986 .