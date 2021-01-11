شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبدالباقى : أغنية "بعتذر لك" تنصف المرأة وتحمل طابعا رومانسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم حلمى عبدالباقى في تصريحات لـ"الخليج 365" أن أغنية "بعتذر لك" التى انتهى من تسجيلها مؤخرا تحمل طابعا رومانسيا ويتم تقديمها بشكل جديد ومختلف تماما عن الأعمال السابقة، مشيرا أنها تنصف للمرأة حيث تدور قصتها حول أن الشخص الذى يحب يعتبر حبيبته كل شيء بالنسبة له .

أغنية "بعتذر لك" من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وتم تسجيلها داخل ستوديو الرسالة بالمهندسين، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وتحمل عددا من المفاجآت.

وطرح مؤخرا المطرب حلمى عبد الباقى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حبيتك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات علي فتحي، ألحان عماد تاج، توزيع مصطفي الشريف، وقد حققت نجاحا كبيرا.

وكان حلمي عبد الباقي، طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ولا هاترجى ولا هتحايل" على موقع الفيديوهات يوتيوب وصفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، وهي من كلمات الشاعر الكبير مصطفى مرسى وألحان المطرب تامر عاشور.

كما طرح عبد الباقي عددًا من الأغنيات "السنجل" ومنها "اتخدعت" و"أنا مش حزين" و"أعذروني" حققوا نجاحًا ملحوظًا على حد قوله كما طرح حلمي مؤخرًا اغنية بعنوان "شعب مصر" إهداء إلى شعب مصر، من كلمات وألحان سامي شاكر، مشيرا أنه لا يزال لديه الكثير لتقديمه وطرحه خلال الفترة المقبلة.