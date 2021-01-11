أنغام تبدي إعجابها بهذه الفنانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة أنغام، على توجيه رسالة للفنانة اللبنانية تقلا شمعون، معربة خلالها عن مدى حبها لها .

ونشرت أنغام، صورة لها، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أنا معجبة جدًا بهذه السيدة الممثلة الكبيرة تقلا شمعون .. يا ريت حد يبلغها حبي وتقديري".

وتشارك الفنانة تقلا شمعون، في الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت" بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص، وعدد كبير من الفنانين .

يذكر أن، أنغام، طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "مزح"، والذي يضم 15 أغنية تجمع بين الكلاسيكية والطرب العصري.