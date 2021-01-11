فيديو| ميريام فارس تنصح جمهورها بالبقاء في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نصحت المطربة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بالبقاء في المنزل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

نشرت ميريام فارس مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه :"بليز خليكم في البيت، إذا مش كرمالكم كرمال أهلكم".

يذكر أن المطربة اللبنانية ميريام فارس رزقت بمولودها الثاني ديف متري، وذلك في 20 أكتوبر الماضي.

نشرت ميريام مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولم تظهر ملامح مولودها سوى يده، علقت :" صحيح انك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمرّ على العالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني"