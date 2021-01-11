الصلح خير .. أشرف زكي يعقد جلسة صلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، جلسة صلح بين الفنان باسم سمرة و رحاب الجمل في منزله، وانتهت الجلسة بحل الخلاف بين الثنائي، واعتذارهما لبعض، وللنقيب و النقابة.

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وكان قد أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إيقاف الفنان باسم سمرة و رحاب الجمل، وذلك بعد تعدي الأول بالإساءة للأخيرة ولفريق عمل فيلم "الديك العياط".

وكانت الفنانة رحاب الجمل، قد كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين

تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".

وأضافت: لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك.

وقالت ايضاً: كل الشكر والتقدير

لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".

وأكدت رحاب الجمل، عقب ذلك، أن باسم سمرة هو المقصود باتهامها، ويجمعهما الفيلم بالنجوم: نضال الشافعي، سهر الصايغ، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عمر كمال، عفاف شعيب وغيرهم.

ليرد الفنان باسم سمرة عليها، حيث قال: "فوجئت اليوم بإحدى الفنانات تنشر قصة عارية تماما عن الصحة وتختلق وقائع غير حقيقية، واحتراما لنقابة المهن التمثيلية التي أتشرف بالانتماء إليها، التي تعتبر البيت الكبير لكل فناني مصر، فقد تقدمت بشكوى إلى السيد نقيب المهن التمثيلية، وآليت على نفسي عدم الرد على ما نُشر حتى تنتهي النقابة من التحقيق الذي ستُجريه مع احتفاظي الكامل بالرد القانوني على كل من شهر بي وبسمعتي، والله ولي التوفيق".