شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحاول جونى ديب تشويه سمعه أمبر هيرد بعد اتهامه بالعنف المنزلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تجذب المحاكمة في قضية العنف المنزلي القائمة بين النجم العالمي وزوجته السابقة الممثلة العالمية أمبر هيرد في 3 مايو وهي دعوى تشهير ديب البالغة 50 مليون دولار ضد هيرد ، أكدت النجمة العالمية أنها قد تبرعت بمبلغ 7 ملايين دولاروهي قيمة تسوية طلاقها للجمعيات الخيرية كما وعدت.

ديب أكد أن أمبر هيرد لم توفي بوعدها بشأن التبرعات التي تعهدت بها للأعمال الخيرية، ويبدو أنها محاولة يائسة أخرى لتحويل الانتباه عن نتائج محكمة المملكة المتحدة فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب ديب العنف المنزلي ضد هيرد الولايات المتحدة حسبما قالت المحامية إيلين بريدهوفت لـموقع Deadline .

كما أكد الموقع ان هيرد صرحت في المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي ، وفي مناسبات أخرى مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية ، أنها تبرعت بمبلغ 7 ملايين دولار بالكامل لـ CHLA و ACLU .