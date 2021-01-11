شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يودع بلاتوه مسلسل "هجمة مرتدة" بعد 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يودع النجم أحمد عز بلاتوه مسلسل "هجمة مرتدة"، المقرر عرضه في موسم شهر رمضان المقبل، بعد 15 يوما من الآن، وينتهى من التصوير بشكل نهائى، حيث يواصل فريق العمل تصوير المشاهد الخارجية في احدى فنادق وسط البلد والتي تجمع بين بطل العمل والفنانة هند صبرى وعدد من النجوم، ويدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للجهة المنتجة، ليكون جاهزا للعرض فى شهر رمضان.

ويجسد عز في "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى انتهى أحمد عز من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلمه "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، ويشاركه البطولة كل من كريم عبد العزيز، تنقل خلالها ما بين القاهرة والاسماعيلية، حيث توقف التصوير حالياً لانشغال أبطاله بأعمالهم الرمضانية المقبلة، ويشارك في البطولة هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم.