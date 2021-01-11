شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور جديدة من فيلم نيتفلكس الجديد Army of The Dead والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة نيتفلكس عن 4 صور لـ فيلمها الجديد Army of The Dead، العمل من إخراج زاك سنايدر، الذى شارك في الكتابة مع شاي حطين، وجوبي هارولد، على ان يتم طرحه في خلال العام المقبل 2021، وفقا لما نشره موقع " technocodex"، ، العمل سيدور في إطار أكشن ورعب وخيال علمى، على أن يصل الفيلم الجديد في خلال صيف 2021، دون التأكيد على موعد محدد بعد.



Army of The Dead

فيلم Army of The Dead يدور حول ما بعد وصول الزومبي إلى لاس فيجاس، حيث تقوم مجموعة من المرتزقة بالمغامرة النهائية، حيث تغامر بالدخول إلى منطقة الحجر الصحي للقيام بأكبر محاولة سرقة على الإطلاق.



Army of The Dead

الفيلم الجديد Army of The Dead من بطولة ديف باتيستا، ناتالى إيمانويل، جاريت ديلاهونت، هيرويوكي سانادا، ايلا بورنيل، آنا دي لا ريجيرا، ثيو روسي، عمري هاردويك، تيج نوتارو، نورا أرنيزيدر.



Army of The Dead

يمثل الفيلم عودة زاك سنايدر إلى الإخراج بعد فيلم DC Justice League الذى طرح عام 2017، كما أنه ينتج الفيلم من خلال شركته The Stone Quarry.

Army of The Dead

كما أجلت شبكة Netflix بدء إنتاج فيلم "The Gray Man" الجديد، الذي كان من المقرر عرضه في منتصف يناير من العام المقبل 2021، بسبب مخاوف بشأن الارتفاع الأخير في حالات COVID-19 في كاليفورنيا، العمل من بطولة النجمين العالميين ريان جوسلينج وكريس ايفانز، وفقا لما نشره موقع "variety".

لم يعلق أي من المسئولين من شبكة نيتفلكس، عن الأمر، بينما أوضحت مصادر قريبة من الإنتاج أن التوقف لأجل غير مسمى، نابع من زيادة الحذر مدفوعًا بالأرقام المرتفعة نسبيًا لـ مرضى Covid 19، حيث شهدت كاليفورنيا ارتفاعات قياسية من الحالات الجديدة في الأيام الأخيرة.