رانيا فريد شوقي تعلق على مشهد ضرب "سلمى" في"ضربة معلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على مشاهد ضرب ابنتها "سلمى" خلال أحداث مسلسل"ضربة معلم".

ونشرت رانيا، صورة تجمعها بها من الكواليس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "(سلمى)..اللي جننت (تباهي) حبيبتي (ياسمين) إنتي ممثلة شاطرة وجميلة.. ربنا يوففك ويحققلك كل أحلامك.. مفيش مشهد فيه ضرب ليها اعترضت أو زعلت ، بالعكس كانت متفهمة جدًا حتى لو إتعاد كتير".

وأضافت: "أنا اللي كان قلبي ببوجعني وأنا بضربها وأول ما يخلص المشهد، أخدها في حضني بحبك يا بنوتة".

وتجسد شخصية "تباهي" الفنانة رانيا فريد شوقى، و"سلمى" هي ابنتها من زوجها الراحل، وتجسد الشخصية الفنانة ياسمين البشبيشي.

مسلسل "ضربة معلم" بطولة محمد رجب ورانيا فريد شوقي ورياض الخولي ومحمد نجاتي ومحمد عز ومحسن منصور ومي سليم وسلوى عثمان وياسمين البشبيشي ومحسن منصور وإنعام سالوسة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.