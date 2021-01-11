"دخلت بيته من وإحنا طلبة".. محمد صبحي يبكي على الهواء حزنا على هادي الجيار (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الفنان محمد صبحي، الفنان الراحل هادي الجيار، والذي رحل عن عالمنا صباح الأحد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "هادي الجيار ونبيل الحلفاوي أول اتنين عرفتهم لما قدّمت معهد سينما سنة 1967، هما اللي قالولي إني اتقبلت وإحنا منعرفش بعض، قومت واخدهم بالحضن، ومن هنا بدأت صداقة من قبل ما ندخل المعهد".

تابع صبحي باكيا: "دخلت بيت هادي الجيار وكنت ببات عنده من وإحنا طلبة، كان عندنا طموح وأحلام، عندي رسالة منه من سنة 70 إني هبقى كوميديان عظيم، وإني هكسر الدنيا، ودعا الله أنه ميفرقناش أبدا، بإمضاء (الوالد هادي الجيار)، لأنه هو كان يعتبر نفسه والد لينا".

استكمل: "هادي الجيار اسمه هادي وكان هادي فعلا، هو مشتغلش غير عمل واحد معايا وهو (فرصة العمر) وقدّم دور (ممتاز بيه)، لكن عمل أدوار عظيمة، مفيش حد مكنش بيحب هادي الجيار، الـ10 سنوات الأخيرة فقدنا فنانين كانوا ثروة حقيقية عندنا".

الفنان الراحل هادي الجيار من مواليد 16 يوليو 1955، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدّم أكثر من 200 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها: "مدرسة المشاغبين، ومازال النيل يجري، أنا وأنت وبابا في المشمش، الضوء الشارد، امرأة من الصعيد، سلسال الدم، حق ميت، عوالم خفية، العصيان، احترس من عصابة النساء، درب الجدعان" وغيرها من الأعمال الفنية البارزة.