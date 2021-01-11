فن ومشاهير

علي حميدة باكيا: حالتي صعبة وإمكانياتي لا تسمح.. الضرائب أخدت مني 13 مليون جنيه (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان علي حميدة، تفاصيل حالته الصحية، قائلا: "ليلة رأس السنة زمايلي كانوا عاملين حفلات وأنا عند الدكتور بتألم وحالتي صعبة".

أضاف حميدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "حصلي حصوة في المرارة عملت انسداد، وفي نفس الوقت جالي إمساك لمدة 10 أيام، وحولوني على المستشفى، سافرت بلدي مطروح عشان أبقى وسط العائلة عشان حد يراعيني".

تابع: "أنا للأسف إمكانياتي لا تسمح، أنا دفعت للضرائب 13 مليون، أنا الفنان الوحيد اللي دفع المبلغ ده، وأخدوا شقتي على النيل ثمنها 5 مليون جنيه، وشقة تحتها كنت عاملها للخير وللناس الغلابة، وكان عندي فيلا في مرسى مطروح بعتها، و3 عربيات، وحاجاتي كلها أخدوها".

واصل باكيا: "أنا في مرسى مطروح ومستني تقرير من طبيبي، يا هيحولني الإسكندرية يا هعمل في مطروح عملية، وإمكانياتي والله لا تسمح مصاريف علاجي".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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