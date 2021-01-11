علي حميدة باكيا: حالتي صعبة وإمكانياتي لا تسمح.. الضرائب أخدت مني 13 مليون جنيه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان علي حميدة، تفاصيل حالته الصحية، قائلا: "ليلة رأس السنة زمايلي كانوا عاملين حفلات وأنا عند الدكتور بتألم وحالتي صعبة".

أضاف حميدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "حصلي حصوة في المرارة عملت انسداد، وفي نفس الوقت جالي إمساك لمدة 10 أيام، وحولوني على المستشفى، سافرت بلدي مطروح عشان أبقى وسط العائلة عشان حد يراعيني".

تابع: "أنا للأسف إمكانياتي لا تسمح، أنا دفعت للضرائب 13 مليون، أنا الفنان الوحيد اللي دفع المبلغ ده، وأخدوا شقتي على النيل ثمنها 5 مليون جنيه، وشقة تحتها كنت عاملها للخير وللناس الغلابة، وكان عندي فيلا في مرسى مطروح بعتها، و3 عربيات، وحاجاتي كلها أخدوها".

واصل باكيا: "أنا في مرسى مطروح ومستني تقرير من طبيبي، يا هيحولني الإسكندرية يا هعمل في مطروح عملية، وإمكانياتي والله لا تسمح مصاريف علاجي".