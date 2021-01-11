شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يتكفل بعلاج على حميدة ونقله غدا بمستشفي في الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة نادية مصطفي عضو نقابة المهن الموسيقية علي طلب المطرب علي حميدة بالمساعدة بعد تدهور حالته الصحية في ظل الظروف المادية السيئة التي يمر بها.

وقالت على فيس بوك"، تواصل وأطمأن أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين الفنان الكبير هانى شاكر على الفنان على حميدة وإن شاء الله غداً سينقل إلى مستشفى بمحافظة الاسكندرية لعلاجة من حصوة فى المرارة.. نسألكم الدعاء له بالشفاء.

وكانت الحالة الصحية للمطرب على حميدة، تدهورت بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، مما استدعى سفره إلى مسقط رأسه مرسى مطروح، والذى يتواجد فيه منذ أسبوع تقريبا، وسط أسرته.

وتواصل ”الخليج 365” مع "نورا" ابنة شقيقة المطرب على حميدة، وقالت: خالى من 4 شهور لم يأت إلى مرسى مطروح، ومنذ أسبوع طلبنا واخدناه وجه مرسى مطروح، ولقينا حالته متدهورة بعد شعوره ببعض الألم الشديد في منطقة البطن، واصطحبناه إلى مستشفى بمرسى مطروح.

وأضافت، عملنا له سونار وأشعة مقطعية وكل التحاليل اللازمة ووجدنا أن لديه تليف في الكبد وحصوة في المرارة، والدكتور طالبنا بأقصى سرعة بالذهاب الى مستشفى بالقاهرة أو الإسكندرية حتى يتم سحب عينة ويتم علاجه في مكان مجهز لذلك.

وتابعت، أعطيناه مسكنات كثيرة وحقن عشان ينام ولكن دون فائدة لأنه تعبان جدا، وللأسف لم يتواصل معنا حتى الآن غير الفنان مصطفى كامل الذى اتصل بنا فور سماعه الخبر، والفنانة انتصار وعاطف امام.

واختتمت حديثها طالبة نقابة المهن الموسيقية بالمساعدة، قائلة، فين النقابة، الحالة المادية لأهل مرسى مطروح وخالى لا يملك غير شقة في الهرم ولم يكمل ثمنها، لازم النقابة تقف بجانبنها ده حقه عليهم، وياريت يكون في أسرع وقت نكون مسافرين عشان نلحقه لأن حالته متدهورة جدا.