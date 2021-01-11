شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: "ابنى شادي مالي عليا حياتي وكل واحد بياخد نصيبه في الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الديفا سميرة سعيد خلال حوارها مع الزميل علي الكشوطي علي تليفزيون الخليج 365: "محدش يقدر يتنبأ بما سيحدث في حياتنا ولكن هناك مؤشرات وكل المؤشرات بتقول إننا داخلين علي عالم الفيروسات والواحد لازم ياخد باله من نفسه".

سميرة سعيد

وأضافت الديفا سميرة سعيد في حوارها، ردًا على أنها تحتفظ بجمالها ورشاقتها لأنها تعيش وحيد بدون رجل في حياتها، "الراجل خلق للمرأة والست خلقت لتكون مع الراجل ولكن لما تبقي علاقة صحية لكن لو مش صحية هنا تبقي في مشكلة، وطالما الواحد عايش حياته لوحده ومبسوط يبقي من الأحسن يعيش حياته لوحده".

سميرة سعيد

وأوضحت سميرة سعيد، "هناك قاعدة تقول – من الأفضل أن تعيش وحيدا عن أن تعيش وسط صحبة سيية، وانا مكتفية بشادي ابني في حياتي وأتعودت علي حياتي وأنا لوحدي وبشوف ابني بينجح، الإنسان مش بياخد كل حاجة من الحياة كل واحد بياخد نصيبه الحياة وربنا مقسمها مظبوط".

سميرة سعيد

وفي سياق متصل حقق كليب الديفا سميرة سعيد، "قط وفار"، أكثر من 3 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، وهي الأغنية التي تمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

سميرة سعيد

الديفا سميرة سعيد، شاركت مؤخرا فى برنامج The Voice Senior لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 عاما، كعضو لجنة تحكيم وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ 60 عاما، وشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، الفنان ملحم زين والمطربة اللبنانية نجوى كرم.

سميرة سعيد

البرنامج انطلق تصويره فى بداية عام 2020، وتأجل عرضه بسبب أحداث لبنان، قبل عرضه مؤخراً وانطلق تصويره بمرحلة "الصوت وبس"، التي تتكون من حلقتين فقط، ويطل فيها المشاركون من جميع أنحاء الوطن العربي كي يقدموا أصواتهم رغبة في التفات أحد المدربين لهم.

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد في مجال تترات المسلسلات كان تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" ، والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى وكتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.



