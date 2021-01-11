تمشي وتتدلع.. الفلسطيني عمران نواهضه يُعلن إطلاق أغنية جديدة

محمد الفلاح - تمشي وتتدلع.. الفلسطيني عمران نواهضه يعلن إطلاق أغنية جديدة

الإثنين 11 يناير 2021

أعلن مغني الراب الفلسطيني عمران نواهضه، إطلاقه أغنية جديدة بعنوان "تمشي وتتدلع" تجمع بين الراب والمهرجانات وبألحان مختلفة ستكون مفاجأة للجمهور العربي كله.



وقال عمران نواهضه، إن هذه الأغنية ستكون موجهة للشباب وخاصة بعد مطالبات عديدة وجهت له كي يقدم أغاني شبابية تلائم ذوق الأجيال القادمة.

وتوقع مغني الراب الفلسطيني الشهير تحقيق هذه الأغنية نجاح كبير بسبب كلماتها المختلفة والمميزة وكذلك الموسيقى الجديدة التي اعتمد عليها والتي جديدة بالكامل على الاذان العربية.

يذكر أن الفنان الفلسطيني عمران نواهضه قد حقق نجاحات كبيرة جدا بأغانيه والتي كان آخرها مدينة البتول التي تخطت 4 مليون مشاهدة حتى الآن وسط اعجاب شديد من كل جماهير العالم العربي بها.