زوج "وندر وومن" يخشى قوتها.. يمارس الرياضة بكثرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مدحت الممثلة جال جادوت زوجها يارون فيرسانو، على طريقة تعامله مع الشهرة التي تلاحقها، في أعقاب نجاح سلسلة وندر وومن.

ووفقًا لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي، قالت الممثلة إن الشيء الوحيد الذي تغير في زواجها بعد الشهرة، أن زوجها أصبح يداوم أكثر على التمارين الرياضية.

وتابعت: "هو سعيد للغاية أنه متزوج من وندر وومن، وفخور أيضًا، هو أكبر معجبيني".





وأضافت: "أًصبح زوجي يتمرن بكثافة وانتظام منذ أن أصبحت أكثر قوة، إنه رائع جدًا، هو الأفضل".

واعترفت الممثلة، أنها تواجه صعوبة كبيرة في الموازنة بين الأمومة والعمل، لكنها لن تتنازل عن أحدهما، فقط تطمح لتحقيق موازنة مثالية بين الاثنين".

وقالت: "أحاول أن أخلق وقتًا لعائلتي، حتى لو للقيام بأمور صغيرة، هذه المهام الصغيرة تبقيني متواضعة".

وبالحديث عن الجزء الثاني من سلسلة وندر وومن، الذي يعرض حاليًا، ذكرت الممثلة أن الجمهور كان بحاجة لعمل تجاري مثله في زمن الكورونا.



