سلفستر ستالون بطل خارق في "سامريون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشرت مؤخرًا أحدث صور فيلم الأكشن Samaritan (سامريون)، للنجم المخضرم سلفستر ستالون، الذي يعود للشاشة الفضية بعد غياب.

ويتناول الفيلم اكتشاف صبي صغير يدعى جافون والتون أن جاره هو البطل الخارق الأسطوري الذي اختفى منذ 20 عامًا.

ووفقًا لموقع "فليكرينج ميث" الأمريكي، الفيلم من بطولة مارتن ستار ويوهان فيليب أسبايك وداشا بولانكو، ويصدر يونيو/حزيران 2021.





وقال مخرج الفيلم يوهان أفيري، عن العمل المنتظر: "لم يكن لدى جيل الثمانينيات بطل خارق، كان لدينا أبطال أكشن فقط، وكان سلفستر أقرب ما يكون لبطل خارق بالنسبة لنا، ولذلك فإن اختياره لبطولة فيلم خارق يبدو أمرًا صائبًا سيدفع الجمهور لمشاهدة الفيلم".





وأضاف: "هذا عمل تجاري متكامل، سنرى سلفستر يقوم بأمور لم نرها من قبل في هذا الفيلم، ورغم أنه في الـ 73 من عمره، إلا أن الجمهور سيندهش من مقدرته على القيام بكل هذه الحركات الخطرة، حركات لا يقدر عليها من هم في العشرينات من عمرهم".



