"شيري" يفقد توم هولاند 30 رطلا من وزنه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الإنجليزي توم هولاند، أنه فقد 30 رطلًا واكتسبهم مجددًا استعدادا لدوره في فيلم Cherry (شيري).

ووفقًا لموقع "كونتاكت ميوزيك" الأمريكي، كشف مخرج فيلم "شيري"، جو روسو، أن الممثل مرّ بتغيير جذري للحصول على دوره في الفيلم.

وأشاد المخرج بجهود بطل العمل وتجاوزه حدود المعقول بقوله: "لقد مزق هولاند نفسه من أجل الدور، فقد 30 رطلًا ثم اكتسبهم من جديد، ومن أجل ذلك صارع الوقت، فنحن فيلم مستقل بجدول زمني محدود للغاية".





ويلعب هولاند في الفيلم دور مسعف في الجيش مصاب باضطراب ما بعد الصدمة، ومدمن على تناول الأفيون يبدأ في سرقة البنوك للإنفاق على إدمانه، ويتطرق الفيلم إلى قصة حب بين توم هولاند وسيارا برافو.

وقال روسو عن الفيلم: "هو عمل رومانسي وفيلم عن الحرب والأكشن وأخيرًا دراما، كل ذلك في عمل واحد، هو فيلم يركز على التجارب الحياتية المعقدة".

وتابع: "لكنه يقوم على الحب في جوهره، ففي نهاية المطاف الحب وحده قادر على تخطي الصعاب وخلق روابط بين البشر مهما كانت الفوارق".