شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشناوي يكشف كواليس تعرضه لموقف عنصري بسبب لون بشرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان عمر الشناوي إلى موقف وصفه بالعنصري، حينما فوجئ بأحد الأشخاص يوجه له سؤالا عن لون بشرته، حيث شارك عمر الشناوي جمهوره ومتابعيه عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، مقطع فيديو حكى فيه تفاصيل هذا الموقف.



الفنان عمر الشناوي





وقال عمر الشناوي: "كنت في مكان وأنا ماشي حد قالي أنت طالع أبيض لمين، لكن أنا مفهمتش السؤال؟، ثم أضاف هذا الشخص: "بيقولو عليك أنت شبه جدك بس أنت أبيض منه"، واستكمل الشناوي حديثه قائلا: "سكت وبصيت ومفهمتش وقولتله آه أنا أبيض منه شوية بس هو أبيض برضه، قالي لا أنت أبيض هو ماكنش أبيض، أنت كلاس مختلف عنه".

وأعرب الشناوي عن استغرابه من هذا السؤال، متسائلا: "يعني ايه كلاس؟ يعني الأبيض كلاس أكتر من اللي مش أبيض، إيه العلاقة.. وبعدين لقيت الجملة عنصرية أوي.. وبعدين هو إحنا لسه في الزمن ده فيه ناس معتقده إن الناس اللي لون بشرتها أبيض كلاس عن اللي بشرتهم مش بيضاء".



الشناوي

من ناحية أخرى، يجسد الفنان عمر الشناوى ضمن إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة الفنانة هنا الزاهد التى تحمل اسم "قولى لاحمد" ويكتبها السيناريست اياد صالح شخصية رجل أعمال والذى يُقابل هنا الزاهد وتنشأ بينهما العديد من المواقف فى إطار القصة، التى تُجسد هنا فيها دور دكتورة تعمل فى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وفى إحدى الليالى تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، فى إطار من التشويق الذى يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

ويعد عمر الشناوى آخر المنضمين لفريق عمل المسلسل، حيث يٌشاركها فى القصص الأخرى التى تقدمها كل من محمد الشرنوبى، ومحمود عبد المغنى، ومحمد كيلانى، وميدو عادل، كما ستشهد الحكايات ظهور العديد من ضيوف الشرف، بينما ووقع الاختيار على مؤلفى القصص التسعة، وهم: إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصرى، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.



الفنان عمر الشناوي



النجم الفنان عمر الشناوي