شكرا لقرائتكم خبر عن "ليه".. أغنية جديدة لـ محمد فؤاد بتوقيع أسامة محرز خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم محمد فؤاد مع الشاعر أسامة محرز في أغنية سينجل جديدة بعنوان "ليه"، من ألحان محمد خلف، وتوزيع الموسيقى أحمد عبد السلام، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح مؤخرًا فؤاد أغنية بعنوان "في الحفلة" عبر قناتة الرسمية "يوتيوب"، من كلمات دبل زوكش، وألحان علاء فيتى، وتعتبر الأغنية لون جديد ومختلف غير أعمال فؤاد السابقة وهى أولى أغنية في 2021.

كما يشارك الشاعر أسامة محرز حاليا فى كلمات 3 أغانى بمسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون الأغانى خلال الأحداث ومن نسيخ الدراما بالعمل والاغاني من ألحان هيثم نبيل وتوزيع الموسيقى نادر حمدى، مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، وأغنية "عامل ضجة" للمطرب هشام عباس، وهى من ألحان محمد النادي وتوزيع توما، وأغنية "ريموت حياتك" و"مسرح" للمطربة ساندي من ألحان محمد يحي وتوزيع كريم عبدالوهاب.