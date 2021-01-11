شكرا لقرائتكم خبر عن على حميدة يكشف لليوم السابع تفاصيل حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب على حميدة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه خلال الأيام الماضية شعر بإمساك شديد، الأمر الذي تطلب منه إجراء بعض التحاليل التي كشفت عن حصوة في المرارة، وحاليا حالتي مستقرة إلى حد ما.

وأضاف: المطرب مصطفى كامل دائم الحديث معي طول الوقت وكلمني منذ قليل الفنان أشرف زكي، ولم يتواصل معي أحد من نقابة المهن الموسيقية، ولا حتى هاني شاكر، وأرجو من الجميع الدعاء لي.

يذكر أن على حميدة شارك مؤخرا في فيلم قهوة "بورصة مصر"، والذى يجتمع فيه عدد من النجوم، ويشاركه علاء مرسى من بطولة الفنان الكبير حسن حسنى، ولطفى لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، ومحمد لطفى، ومدحت تيخا، وكلوديا، وساندى، ومروة عبد المنعم، وريكو، والمطربة هند طاهر، ورانيا محمود ياسين، وعبد الله مشرف، وهاجر الشرنوبى، وأحمد صيام، وياسر الزنكلونى ومحمد جمعة، إخراج أحمد نور.