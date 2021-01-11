شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى كامل مناشدا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية: مخرجتش من بيتى منذ شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الفنان مجدى كامل، كافة المصريين الالتزام بالإجراءات الطبية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والمكوث فى المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتابع:" الأمور الاحترازية مهمة جداً..منذ شهران لم أخرج من بيتى".

وأضاف "كامل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"،الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر المذاع عبر القناة الأولى، أن الجائحة عالمية وعلينا الالتزام بالتعليمات الصحية حتى يزيح الله عز وجل هذه الجائحة.

وفى سياق آخر نعى، "كامل"، الفنان هادى الجيار، وتابع:"علمنا الكثير وكان يساعد الجميع ولذلك كافة العاملين فى الوسط يحبونه".