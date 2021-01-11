شكرا لقرائتكم خبر عن لا يملك غير شقة.. ابنة شقيقة على حميدة تطالب الموسيقيين بمساعدته بعد تدهور صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدهورت الحالة الصحية للمطرب على حميدة، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، مما استدعى سفره إلى مسقط رأسه مرسى مطروح، والذى يتواجد فيه منذ أسبوع تقريبا، وسط أسرته.

وتواصل ”الخليج 365” مع "نورا" ابنة شقيقة المطرب على حميدة، وقالت: خالى من 4 شهور لم يأت إلى مرسى مطروح، ومنذ أسبوع طلبنا واخدناه وجه مرسى مطروح، ولقينا حالته متدهورة بعد شعوره ببعض الألم الشديد في جسده، واصطحبناه إلى مستشفى عبد الله عيسى التخصصى بمرسى مطروح.

وأضافت: عملنا له سونار وأشعة مقطعية وكل التحاليل اللازمة ووجدنا أن لديه تليق في الكبد وورم بجانب الكلى، والدكتور طالبنا بأقصى سرعة بالذهاب الى مستشفى بالقاهرة أو الإسكندرية حتى يتم سحب عينة ويتم علاجه في مكان مجهز لذلك.

وتابعت: أعطيناه مسكنات كثيرة وحقن عشان ينام ولكن دون فائدة لأنه تعبان جدا، وللأسف لم يتواصل معنا حتى الآن غير الفنان مصطفى كامل الذى اتصل بنا فور سماعه الخبر، والفنانة انتصار وعاطف امام.

واختتمت حديثها طالبة نقابة المهن الموسيقية بالمساعدة، قائلة، فين النقابة، الحالة المادية لأهل مرسى مطروح وخالى لا يملك غير شقة في الهرم ولم يكمل ثمنها، لازم النقابة تقف بجانبنها ده حقه عليهم، وياريت يكون في أسرع وقت نكون مسافرين عشان نلحقه لأن حالته متدهورة جدا.