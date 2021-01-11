شكرا لقرائتكم خبر عن على حميدة يكشف آخر تطورات حالته الصحية: "لولاكى يا مصر ما حبيت ولا غنيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان على حميدة، إن حالته الصحية فى تدهور، وهى عبارة عن ضيق في التنفس وتليف في الكبد وسخونية، الأمر الذي جعله يمكث في منزله بمطروح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر،: " أنا فى مرسى مطروح منتظر تقرير الطبى ليتم تحويلى إلى مستشفى بالإسكندرية.. ودفعت 13 مليون جنيه ضرايب".

وتابع: "لولاكى يا مصر ما حبيت ولا غنيت.. ولولكى ما عانيت ولا عمر ما اعانى".

وعلق الإعلامى عمرو أديب، أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثلية قرر بعلاجه على نفقة النقابة.

قالت ابنة شقيقة المطرب على حميدة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تعرّض لأزمة صحية مؤخرا، نتج عنها ضيق في التنفس وتليف في الكبد وسخونية، الأمر الذي جعله يمكث في منزله بمطروح منذ أيام وحاليا حالته خطيرة وأرجو من الجميع الدعاء له.

وأضافت أنه لا أحد من نقابة المهن الموسيقية تواصل معهم حتى الآن، وأرجو مساعدته، ولم يتواصل معه سوى المطرب مصطفى كامل، الذي يتصل بنا دائما وعاطف إمام.

قال الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، إن على حميدة ستم إدخاله مستشفى بالإسكندرية صباح اليوم لإجراء الفحوصات، مضيفا أن سبب عدم التواصل مع النقابة لم يتم دفع الاشتراك للنقابة منذ عامين وتم دفع الاشتراك له، وذلك خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب.

يذكر أن على حميدة شارك مؤخرا في فيلم قهوة "بورصة مصر"، والذى يجتمع فيه عدد من النجوم، ويشاركه علاء مرسى من بطولة الفنان الكبير حسن حسنى، ولطفى لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، ومحمد لطفى، ومدحت تيخا، وكلوديا، وساندى، ومروة عبد المنعم، وريكو، والمطربة هند طاهر، ورانيا محمود ياسين، وعبد الله مشرف، وهاجر الشرنوبى، وأحمد صيام، وياسر الزنكلونى ومحمد جمعة، إخراج أحمد نور.