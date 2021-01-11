شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الدغيدى: "تعرضت للإغماء وسقطت فى الحمام بعد إصابتى بكورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها تعرضت لإصابة قوية بفيروس كورونا قبل تعافيها، قائلة: "كورونا جت لي ثقيلة جدا وأغمى عليا فى الحمام، وفى اليوم الثاني كنت تعبانة جدا، وكلمت المعمل يعمل لى تحليل والمسحة طلعت إيجابية، وعانيت من إصابة ثقيلة بدأت بإغماء في الحمام وأصبت بكورونا مع يسرا وثلاثة آخرين في نفس اليوم".

وأضافت إيناس الدغيدي، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها تابعت مع الطبيب منذ اليوم الأول لإصابتها، لافتة إلى أن يسرا أصيبت معها فى نفس التوقيت إلا أن يسرا هاجمها الوباء أكثر في الرئة لأنها تعاني من حساسية الصدر.

وتابعت: "كورونا أصابتني فى المعدة، وكل شخص حالته مختلفة، وكنت بأخذ فيتامينات كتير"، مؤكدة أنها خلال فترة إصابتها تعرضت للكثير من الشائعات هي والفنانة يسرا وشماتة فى المرض ولكن بعد خمس أيام استقرت حالتها وبدأت فى التعافي.