شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمينة تنتهى من تصوير فيلمها الجديد "الشرابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة أمينة من تصوير آخر مشاهدها في فيلم "الشرابية"، اخراج معوض إسماعيل وقصة علاء مرسي وسيناريو وحوار محمود السنطي وبطولة سليمان عيد وعلاء مرسي ولطفي لبيب وراندا البحيرى وأحمد عبد الله محمود وحسن عبد الفتاح وعلاء زينهم وحسن عبد الفتاح، استعدادًا لدخول الفيلم فى مرحلة المونتاج خلال الأيام المقبلة.

من جانبها قالت المطربة أمينة، إنه سيطرح كليب "سوق الجدعنة" علي عدة مراحل والتي تبدأ بطرحها أولاً علي طريقة الاغنية السينجل لجذب الجمهور المتابع لها بشغف ثم طرحها على نظام المزج ما بين "lyrics" والفيديو كليب لعرضها علي إحدى القنوات الفضائية وعبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير الـ"يوتيوب" وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وغيرها وذلك بإحساسها المختلف وكلماتها المرهفة.

يذكر أن المطربة الشعبية امينة قد انتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة التى تدخل بها عالم المهرجانات لأول مرة في مشوارها الغنائى بأغنية تحمل اسم "سوق الجدعنة" وهو ديو غنائي يجمعها مع مطرب المهرجانات محمود معتمد وتظهر فى الكليب بشكل جديد ومختلف بأنها تمزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب وسيتم عرضها قريبًا.