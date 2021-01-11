بعد تدخل الموسيقيين.. نقل علي حميدة للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية أنه من المقرر نقل الفنان علي حميدة اليوم الإثنين، إلى مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية للعلاج بها بعد شكواه من تدهور صحته، وعجزه عن تحمل مصاريف العلاج.

المايسترو محمد أبو اليزيد في تصريح خاص ل"الخليج 365", قال: "فور حديث الفنان علي حميدة عن أزمته الصحية في برنامج (الحكاية), تم التواصل معه، وبالتنسيق مع فرع النقابة بالإسكندرية تم الاتفاق على نقله غدا للعلاج في مستشفى القوات المسلحة".

وقال حميدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أنه يعاني من حصوة على المرارة، وحالته خطرة ويمكث الآن في مستشفى مطروح العام، باكيًا: "ماعييش أني أدخل مستشفيات"، مؤكدًا أنه ينتظر نتائج تحاليله غدًا لمعرفة التشخيص النهائي للحالة