خاص| تفاصيل الحالة الصحية للفنان علي حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان علي حميدة، تفاصيل حالته الصحية، بعد أنباء عن تدهورها

وقال حميدة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يعاني من بعض الآلام الصحية، نتيجة وجود حصوات على الكلى، بالإضافة إلى معاناته مع المرارة.

وأضاف، أنه أجرى مساء الأحد، بعض الفحوصات الطبية، للإطمئنان على حالته الصحية، لافتًا إلى أن الطبيب الذي أجرى لديه الكشف الطبي طلب منه إجراء تحاليل، وأخبره بإمكانية إجراء عملية جراحية، وهو ما قد تظهره نتيجة التحاليل.

ونفى الفنان علي حميدة، في تصريحاته الخاصة، شعوره بأي أعراض لفيروس كورونا، مؤكدًا أن ما يعاني منه هو "المرارة والحصوات".

يذكر أن، آخر أعمال على حميدة، فيلم "قهوة بورصة مصر" بطولة علاء مرسي والراحل حسن حسني، ولطفي لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، ومحمد لطفي، ومدحت تيخا، وكلوديا، وساندي، ومروة عبد المنعم، وريكو، ورانيا محمود ياسين، وعبد الله مشرف، وهاجر الشرنوبي، وأحمد صيام، وياسر الزنكلوني ومحمد جمعة، إخراج أحمد نور.