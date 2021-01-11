هذا ما قالته سميرة سعيد في عيد ميلادها الـ 63

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة سميرة سعيد، على مشاركة جمهورها الاحتفال بعيد ميلادها الـ 63 .

وكتبت سميرة، عبر حسابها على إنستجرام: "مع إني عادة لا أحتفل بعيد ميلادي .. لكن كم هو رائع أن أشعر في كل مرة بسعادة، وأنا أرى هذا الكم من الحب والمشاعر الصادقة..من كل قلبي أشكركم.. وكما تمنيتم أن أكون بخير وبصحة".

وأضافت: "أتمنى لكم جميعاً الصحة وراحة البال.. وخصوصًا ونحن نمر بهذه الجائحة، وأدعوا من كل قلبي أن تمر بسلام ونستعيد حياتنا".

يذكر أن سميرة سعيد، ولدت في 10 يناير عام 1958، وهي خريجة كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية بالمغرب، وبدأت مشوارها الفنّي في العاشرة من عمرها حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي وغنّت للسيدة أم كلثوم، وفي سنّ العاشرة أصدرت أوّل أغانيها الخاصّة "إلهي" والتي قدمها لها عبد النبي الجيراري.