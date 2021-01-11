إليسا بإطلالة كلاسيكية ومي سليم أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس سوداء، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ابتسام تسكت

نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بنظارة شمسية من داخل سيارتها، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

إليسا

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

تامر عاشور

شارك المطرب تامر عاشور جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حازت الصورة على إعجاب جمهوره.

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق.

رزان مغربي

نشرت المذيعة اللبنانية رزان مغربي صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان لامع.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة نجلها.

صفاء جلال

نشرت الفنانة صفاء جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل جذاب.

محمد مجدي

نشر الفنان محمد مجدي صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب جمهوره.