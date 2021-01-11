بسبب كورونا.. كأس العالم لكرة اليد 2021 بدون جماهير

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

قررت اللجنة المنظمة العليا للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي تعقد في مصر الشهر الجاري، إقامتها من دون حضور جماهيري.

وجاء قرار إقامة البطولة بدون جماهير، “كجزء من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد” بعد اجتماع اللجنة العليا للبطولة،الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وحضور وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، ورئيس اتحاد اليد المصري، هشام نصر، واللجنة المنظمة.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر خلال الفترة من 13 يناير حتى نهاية الشهر ذاته.

وتعد مصر 2021 نسخة تاريخية حيث تقام للمرة الأولى بوجود 32 فريقا، عوضا عن 24 بطولة.

وتقام البطولة على صالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، وصالة استاد برج العرب بالإسكندرية.