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شريف منير: رحيل هادى الجيار خسارة كبيرة للوسط الفنى

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القاهرة - سامية سيد - قال الفنان شريف منير، إن رحيل الفنان الكبير هادى الجيار خسارة كبيرة للوسط الفنى، مشيراً إلى أنه كان اسم على مسمى، وتابع:"شخصية هادئة جداً وطيبة وحنونة ومتعاون بشكل كبير مع الجميع.. اتخطف مننا ناس كتير الفترة اللى عدت منهم اللى نعرفه ومنهم اللى منعرفهمش وعلينا أن نتبع كافة الإجراءات الطبية لمواجهة ".

 

وأضاف "منير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"،الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر  المذاع عبر القناة الأولى، أن الكمامة هى السلاح الأول لمواجهة "كوفيد19"، وعدم النزول من المنزل إلا الضرورة هو السلاح الثانى.

 

وناشد "منير"، الجميع عدم الاستهانة بفيروس كورونا وعدم التخلى على الإجراءات الطبية والاحترازية لمواجهته، وتابع:"محدش يستهين بالفيروس أو يتخلى عن الكمامة".

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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