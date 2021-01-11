شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير: رحيل هادى الجيار خسارة كبيرة للوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان شريف منير، إن رحيل الفنان الكبير هادى الجيار خسارة كبيرة للوسط الفنى، مشيراً إلى أنه كان اسم على مسمى، وتابع:"شخصية هادئة جداً وطيبة وحنونة ومتعاون بشكل كبير مع الجميع.. اتخطف مننا ناس كتير الفترة اللى عدت منهم اللى نعرفه ومنهم اللى منعرفهمش وعلينا أن نتبع كافة الإجراءات الطبية لمواجهة كورونا".

وأضاف "منير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"،الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر المذاع عبر القناة الأولى، أن الكمامة هى السلاح الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وعدم النزول من المنزل إلا الضرورة هو السلاح الثانى.

وناشد "منير"، الجميع عدم الاستهانة بفيروس كورونا وعدم التخلى على الإجراءات الطبية والاحترازية لمواجهته، وتابع:"محدش يستهين بالفيروس أو يتخلى عن الكمامة".