شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تتألق فى أحدث صورها بإطلالة أنيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة إلهام شاهين، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة غاية في الجمال، وكتبت إلهام على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "قَد تأتيك السعادة دون أن تعرفَ السبـب ولكِن تَيقن أنها قَد تكون دَعوةً مِن مُحــب شكراً على وجودكم في حياتي".



إلهام شاهين

وكان آخر أعمال النجمة إلهام شاهين فيلم "حظر تجول"، والفيلم تدور أحداثه حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

كما أن الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.