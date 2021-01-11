شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى بكر: "إحنا بلد أم كلثوم وعبد الوهاب.. مينفعش نبقى فى زمن شاكوش ومفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الموسيقار الكبير حلمى بكر، الدولة بالتدخل لإنقاذ الفن المصرى من الهبوط، قائلا: "نصف عازفى مصر خارج مصر فى الخليج.. عايزين العصاية السحرية اللى عملت حاجات كتير فى البلد، تلف على الفن، وإن لم تكن المرآة جيدة لن تكعس الحاجات الكويسة اللي فى البلد".

وقال بكر، فى تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON: "ماينفعش نبقى فى زمن على إبرة وإبراهيم شاكوش ومفك.. دي بلد أم كلثوم وعبد الوهاب.. فين الرقابة على الغنا وعلى الذوق العام؟".

وحذر الموسيقار الكبير من تخريب الأغانى التراثية بواسطة مطربى المهرجانات، قائلا: "هؤلاء هربوا لأغانى العظماء علشان يبوظوها دلوقتى.. أنا عايز دلوقتى عصا موسى علشان تاكل كل اللى فى الأرض من أغانى".

وتابع: "هناك مغنيين هايلين.. صابر الرباعي مطرب معجزة.. فين محمد ثروت ومدحت صالح وعلى الحجار وآمال ماهر؟ وفين كل المطربين الحلوين قاعدين فى بيوتهم ليه؟!"، مردفا: "هو لازم أجيب مطربة بـ3 حواجب تلاعب حواجبها قدامنا.. أنا طول ما أنا قاعد بقول الله ياخدهم".